ميقاتي: ندعم موقف السيسي برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم وسعيه لايجاد حل يبدأ بوقف إطلاق النار

عبّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، عن "تقديره لوقوف مصر الدائم الى جانب لبنان، ودعمها له على الصعد كافة".
ولفت إلى أنّ "مصر التي تحمل دومًا هموم العالم العربي، تبذل جهدًا كبيرًا لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة ووقف المجازر التي ترتكب في حق الفلسطينيين. ونحن ندعم موقف الرئيس المصري برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وسعيه لايجاد حل يبدأ بوقف اطلاق النار وحماية المدنيين، والعمل تاليًا على ايجاد حل دائم للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الفلسطينيين في أرضهم ودولتهم المستقلة".
هذا، وجرى الاجتماع في قصر الاتحادية في القاهرة.
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