أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية هاجموا في أوقات متزامنة من قبل ظهر يوم السبت 04-11-2023 ‏بالصواريخ والأسلحة المناسبة عددًا من مواقع جيش الاحتلال الصهيوني وهي: موقع جل العلام، ‏الجرداح، حدب البستان، المالكية والمطلة، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة إضافة إلى تدمير ‏التجهيزات الفنية والتقنية".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا 5 مواقع لجيش الاحتلال بالصواريخ والأسلحة المناسبة وحققنا فيها إصابات مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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