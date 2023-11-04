أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 01:00 من بعد ظهر يوم السبت 04-11-2023 موقع العباد بالصواريخ والأسلحة المناسبة، ودمّروا قسمًا من تجهيزاته".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هاجمنا موقع العباد بالصواريخ والأسلحة المناسبة ودمّرنا قسمًا من تجهيزاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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