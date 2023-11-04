"النشرة": احتراق سيارة بعد استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي في كفركلا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن احتراق سيارة بعد استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي في كفركلا.

هذا، وكانت قد سقطت قذائف إسرائيلية على مرتفع "العويضة" بين كفركلا والعديسة.