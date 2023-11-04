إسرائيل تقصف جامعة الأزهر في غزة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت جامعة الأزهر في قطاع غزة.

وأظهرت صورا تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي قيام المقاتلات الإسرائيلية بقصف جامعة الأزهر في غزة بشكل عنيف ومكثف.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وسط سلسلة الاعتداءات المتكررة على القطاع.

وذكر التلفزيون الفلسطيني أن القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أسفر عن وقوع أكثر من 150 ضحية من بينهم شهداء وجرحى.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن قصف المدرسة أسفر عن سقوط 12 شهيدا وما يزيد عن 54 جريحا حتى اللحظة.