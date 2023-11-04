شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان: سنحاول تسهيل التصديق على طلب السويد الانضمام للناتو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة - (رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين، إنه سيحاول قدر الإمكان تسهيل عملية تصديق البرلمان على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، لكنه أضاف أن السويد لم تتخذ إجراءات كافية بشأن «المسلحين الأكراد».

وقدّم أردوغان مشروع قانون للموافقة على طلب السويد لعضوية حلف الناتو إلى البرلمان الشهر الماضي للتصديق عليه، في خطوة رحب بها الحلف واستوكهولم. واعترضت أنقرة في البداية على انضمام السويد، قائلة إن استوكهولم تؤوي جماعات تعتبرها تركيا إرهابية.

وفي كلمة للصحفيين على متن طائرة في طريق العودة من كازاخستان، الجمعة، قال أردوغان، إنه سيحاول دعم عملية التصديق، ما دام نظراء تركيا يتعاملون معها بشكل إيجابي أيضاً، حسبما ذكرت قناة خبر ترك ووسائل إعلام أخرى.