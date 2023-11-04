شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات بين واشنطن وبكين حول قضايا الحدود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن كبير المسؤولين الأمريكيين بشأن الصين التقى المدير العام للحدود الصينية في بكين، وأجرى معه محادثات «بنّاءة وصريحة».

والتقى المنسّق في وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الصين ومساعد وزير الخارجية لشؤون الصين وتايوان مارك بي. لامبرت، مع المدير العام الصيني لشؤون الحدود والمحيطات هونغ ليانغ.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، «أجرى الجانبان مناقشات موضوعية وبنّاءة وصريحة بشأن مجموعة من القضايا البحرية، بما في ذلك الوضع في بحر الصين الجنوبي وفي بحر الصين الشرقي».

وأوضح البيان، أنّ الولايات المتحدة «ركّزت على مخاوفها» بشأن «تصرّفات بكين الخطيرة وغير القانونية في بحر الصين الجنوبي».

ويأتي الاجتماع بعد لقاءات دبلوماسية أخرى رفيعة المستوى، بما في ذلك محادثات بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في واشنطن، في وقت يحاول البلدان تهدئة التوتر في العلاقات بينهما.