انت الان تتابع خبر اعتقال إرهابي وضبط 110 صاعق تفجير في الأنبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لأـ الخليج 365، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة اللواء الثامن والثلاثين ومن خلال كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أحد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ( 4 / إرهاب ) في سيطرة الشهيد الرائد بسام بمنطقة ال7 كيلو في قضاء الرمادي، والذي كان يعمل مع عصابات داعش الإرهابية، وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".



وأشارت الى ان "مفارز الاستخبارات العسكرية لشعبة الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الأربعين قامت من ضبط (110) صاعق تفجير تابع إلى عصابات داعش في منطقة النعيمية، وقد تكفلت مفارز الجهد الهندسي بتدميرها موقعياً".