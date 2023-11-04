اخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف 5 مواقع "إسرائيلية"

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر حزب الله يعلن استهداف 5 مواقع "إسرائيلية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الحزب في بيان: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في أوقات متزامنة من قبل ظهر يوم السبت 04-11-2023 ‏بالصواريخ والأسلحة المناسبة عددًا من مواقع جيش الاحتلال الصهيوني وهي: موقع جل العلام، ‏الجرداح، حدب البستان، المالكية والمطلة، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة إضافة إلى تدمير ‏التجهيزات الفنية والتقنية. "

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم السبت، أنه استهدف مجموعتين حاولتا إطلاق النار من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أنه دمر نقطة مراقبة لحزب الله.
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا