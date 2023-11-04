انت الان تتابع خبر حزب الله يعلن استهداف 5 مواقع "إسرائيلية" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر الحزب في بيان: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في أوقات متزامنة من قبل ظهر يوم السبت 04-11-2023 بالصواريخ والأسلحة المناسبة عددًا من مواقع جيش الاحتلال الصهيوني وهي: موقع جل العلام، الجرداح، حدب البستان، المالكية والمطلة، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة إضافة إلى تدمير التجهيزات الفنية والتقنية. "
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم السبت، أنه استهدف مجموعتين حاولتا إطلاق النار من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أنه دمر نقطة مراقبة لحزب الله.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم السبت، أنه استهدف مجموعتين حاولتا إطلاق النار من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أنه دمر نقطة مراقبة لحزب الله.