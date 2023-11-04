انت الان تتابع خبر مسؤول أمريكي: هناك آلية متفق عليها لإدخال الوقود لغزة حال نفاده والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ساترفيلد في تصريحات للصحفيين لدى وصوله العاصمة الأردنية عمّان، نقلتها وكالة "رويترز"، إن وكالة الأونروا تستخدم الوقود في مستودعات غزة لشاحنات المساعدات وتحلية مياه البحر والمستشفيات في الجنوب، مضيفًا "عندما ينفد الوقود هناك آلية متفق عليها لإدخاله إلى القطاع".كما أشار المبعوث الأميركي إلى أنه لم يتم "رصد وقائع لمنع حماس للمساعدات أو الاستيلاء عليها"، موضحًا أن هناك 800 ألف شخص انتقلوا إلى جنوبي القطاع، في حين يتراوح عدد الموجودين في شماله بين 350 و400 ألف شخص".

وأكد ساترفيلد أنه "لم يحدث أي تدخل أو حظر، منذ استئناف دخول المساعدات عبر معبر رفح قبل أسبوعين".

وهناك تحذيرات أممية من تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل الحصار وقطع الكهرباء والمياه والوقود عن نحو 2.2 مليون نسمة، في وقت دخل فيه عدد قليل من شاحنات المساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح.

