شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 أشخاص في هجوم صاروخي على خيرسون الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن حاكم عينته روسيا لمنطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، إن كييف شنت هجوما صاروخيا على مركز للتوظيف في بلدة تحتلها روسيا بالمنطقة.

وأشار إلى أن الهجوم تسبب في مقتل 9 أشخاص وإصابة عدد مماثل.

هجوم أوكراني على خيرسون



وقال الحاكم فلاديمير سالدو: "حتى الآن انتشلت 9 جثث من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى إصابة تسعة بجروح خطيرة.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن عدد القتلى في بلدة تشابلينكا، بلغ سبعة أشخاص.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

واستولت موسكو على منطقة خيرسون في الأيام الأولى من غزوها لأوكرانيا، في فبراير من العام الماضي.

لكنها قررت بعد ذلك الانسحاب من مدينة خيرسون، المدينة الرئيسية في المنطقة، ومراكز أخرى على الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

قصف روسي

كانت أوكرانيا أعلنت في وقت سابق مقتل شخصين وإصابة 8 في قصف روسي منطقة خيرسون يوم الأحد، وقال حاكم خيرسون أولكسندر بروكودين إن القوات الروسية قصفت المنطقة الواقعة بجنوب أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية على الأقل.

وقال بروكودين على تطبيق تيليجرام، إن القصف من الضفة الشرقية لنهر دنيبرو التي تسيطر عليها روسيا أصاب منازل خاصة في بريسلاف على الضفة الغربية التي تسيطر عليها أوكرانيا، ولقي رجل حتفه في قرية لفوف المجاورة.