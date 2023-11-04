وضم الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزراء خارجية الإمارات، ودولة قطر، ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ومن المقرر أن يعقد الوزراء بعد الاجتماع التنسيقي اليوم اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل إلى مقر المؤتمر، يؤكد خلاله الوزراء الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع ويبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي العربي المنعقد في عمّان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.