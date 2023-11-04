اجتماع عاجل لوزراء خارجية عرب ومنظمة التحرير الفلسطينية في الأردن

ياسر رشاد - القاهرة - عقدت في "عُمان"، أعمال الاجتماع التنسيقي لعدد من وزراء الخارجية العرب ومنظمة التحرير الفلسطينية، في سياق الجهود للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تسببه من كارثة إنسانية، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

وضم الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ومن المقرر أن يعقد الوزراء بعد الاجتماع التنسيقي اليوم اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يؤكد خلاله الوزراء الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع ويبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.

طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات عنيفة على غزة:

من ناحية أخرى، شنت "طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي"، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مُتفرقة من مدينة غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9488 بينهم 3900 طفل و2509 نساء.

وذكرت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أنها تلقت 2200 بلاغ عن مفقودين، منهم 1250 طفلًا ما زالوا تحت الأنقاض.

وأشارت الوزارة الفلسطينية، إلى أن الاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات.

قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى القدس ويُسفر عن أضرار كبيرة وإصابات خطيرة:

استهدف "الاحتلال الإسرائيلي"، مدخل قسم الطوارئ بمستشفى القدس في غزة، تسبب في أضرار كبيرة، وإصابات خطيرة، حسبما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت.

وأكد الهلال الأحمر، أن 21 شخصًا من النازحين أصيبوا إثر استهداف قوات الاحتلال مدخل قسم الطوارئ بمستشفى القدس.