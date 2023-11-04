ميقاتي: لبنان يُرحّب بموقف مصر في رفض تهجير الفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الحكومة اللبنانية "‎نجيب ميقاتي"، في قصر الاتحادية في القاهرة، حسبما أفادت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم السبت.

وبحسب البيان اللبناني فقد شارك في الاجتماع الوزير عباس كامل وسفير لبنان في ‎مصر وجامعة الدول العربية علي الحلبي.

وخلال الاجتماع عبّر ميقاتي، عن تقديره لوقوف مصر الدائم إلى جانب ‎لبنان ودعمها له على الصعد كافة.

وقال ميقاتي: "إن مصر التي تحمل دومًا هموم العالم العربي، تبذل جهدًا كبيرًا لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة ووقف المجازر التي ترتكب في حق الفلسطينيين".

تهجير الفلسطينيين:

وأضاف: ونحن ندعم موقف الرئيس المصري برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وسعيه لإيجاد حل يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والعمل تاليًا على إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الفلسطينيين في أرضهم ودولتهم المستقلة.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية وصل إلى مصر قبل الظهر، وكان في استقباله في مطار القاهرة وزير الإنتاج الحربي، محمد صلاح الدين.

ووصل "ميقاتي"، إلى مصر قادمًا من الأردن بعدما أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وطالب ميقاتي المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف التصعيد ضد قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مُنذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات، أو المساجد، أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبحة على مدار حوالي أربعة أسابيع.