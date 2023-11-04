شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تناقش إطلاق التقرير الثانى لحملة توثيق جرائم الاحتلال بحق فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى، ولجنة الإغاثة ودعم فلسطين بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة الإعداد لقافلة الإغاثة، التى أعلنت عنها النقابة، ومناقشة سبل التبرع العينى للشعب الفلسطينى وقائمة الاحتياجات، التى يحتاجها الزملاء الصحفيون، وكذلك الشعب الفلسطينى، والتنسيق مع الجهات المختلفة بهذا الشأن.

كما ناقش الاجتماع الإعداد للمؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق التقرير الثانى لحملة توثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والشعب الفلسطينى، وكذلك رصد جرائم الإعلام الغربى وتغطياته المنحازة للاحتلال الإسرائيلى.

يذكر أن نقابة الصحفيين جددت من قبل دعوتها للزملاء الصحفيين الراغبين فى تقديم مساعدات عينية عبارة عن أدوات صحفية للزملاء العاملين فى غزة، ومستلزمات طبية وأدوية، ومواد غذائية محفوظة، بإحضارها لمقر النقابة، علمًا بأن اللجنة بدأت فى استقبال التبرعات العينية يوم الخميس الماضى، كما نسقت مع نقابة الأطباء لمراجعة المستلزمات الطبية والأدوية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيصال هذه المعونات للأشقاء فى غزة المحاصرة.

وكانت النقابة قد أصدرت بيانًا بشأن فتح باب الانضمام للجنة إغاثة الشعب الفلسطينى برئاسة النقيب، وعضوية السكرتير العام، وأعضاء المجلس، ولجنة إدارية معاونة.