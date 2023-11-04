أنطوان نصرالله عن السياسيين في كسروان: "فاشلين بالسياسة وبالانماء كمان"

علّق المحامي أنطوان نصرالله على خبر توقف العمل موقتًا بقسم غسيل الكلى بسبب نفاد المياه في مستشفى فتوح كسروان الحكومي- البوار، بالقول: "لشو في عنا بكسروان 5 نواب ورئيس جمهورية سابق كان نائب المنطقة والمركز الرئيسي للقوات وبكركي وغيرها من المراكز. يا عيب الشوم عليهم فاشلين بال​سياسة​ وبالانماء كمان".

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