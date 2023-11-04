ياسين عرض مع محافِظة النبطية آليات التعاون والتنسيق بين المنظمات الدولية وخلية ادارة الازمات والكوارث

زار وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، محافِظة النبطية هويدا الترك في مكتبها في سرايا النبطية، حيث عقد لقاء تنسيقي حضره النائب ناصر جابر، المدير العام لليونيسف في لبنان ادوارد بيك بدر، وعدد من المعنيين.

وتمحور اللقاء حول آليات التعاون والتنسيق بين المنظمات الدولية وخلية ادارة الازمات والكوارث في محافظة النبطية وخطط الاستجابة لاحتياجات النازحين من بلداتهم بسبب الاعتداءات الاسرائيلية التي يتعرضون لها يوميا.

بدوره، أشار ياسين إلى "أننا اطلعنا على خطط الطوارىء والاستجابة لحاجات أهلنا الذين ينزحون من البلدات التي تتعرض للاعتداءات الاسرائيلية، وذلك مع العديد من المنظمات الدولية الشريكة في هذه الخطة، وقد بحثنا آليات التنسيق التي تتم على المستوى المركزي وعلى مستوى القطاعات، وبالتالي آلية التنفيذ عبر المستوى المحلي وعبر غرف العمليات وخلية ادارة الازمات والكوارث التي تديرها المحافظة الترك، ولذا آلية التنسيق مهمة جدا لتحديد الحاجيات وكيفية توصيلها".

وأوضح "أنني اود الاشارة الى ان النسبة الكبيرة من النازحين متواجدة في المنازل، تمت استضافتهم او استؤجرت المنازل لهم، وهنا تبقى المعالجات سريعة لتأمين حاجيات اهلنا النازحين".

من جهتها، اشارت الترك الى ان "اللقاء الذي تم بحضور وزير البيئة ناصر ياسين هدف الى وضع الكثير من الامور على سكة التنفيذ بما يتعلق بالمساعدات لاهلنا النازحين".

بدوره، رأى النائب جابر أن "حكومة تصريف الاعمال تقوم بجهد على مستوى خطة الطوارئ، ونثمن اليوم زيارة وزير البيئة ناصر ياسين مشكورا على المجهود الذي يوليه للمحافظة، بالإضافة الى كل المؤسسات الدولية العاملة في جنوب لبنان، وبالرغم مما تقوم به الحكومة، عليها ايضا ان تتخذ اليوم اجراءات سريعة بعيدة عن الروتين الاداري لمواكبة حركة النزوح التي تحصل نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والبلدات المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة، ونحن نعتبر اننا في حالة حرب تستوجب منا أن نتعاون جميعا لمواكبة كل الاحداث كما يتطلب متابعة حكومية مباشرة لتأمين متطلبات واحتياجات اهلنا الذين نزحوا من منازلهم".