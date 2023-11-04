"النشرة": جريح نتيجة حادث سير على طريق الحاصباني

انزلقت سيارة واستقرت في كرم زيتون على طريق عام الحاصباني في زمريا وعمل الصليب الأحمر اللبناني على نقل جريح إلى مستشفى حاصبيا الحكومي، لتلقّي العلاج المناسب، وفق ما افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا.

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