ذكر النائب ميشال ضاهر، أنّه "كثرت التعليقات السلبيّة على كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء أمس التي اتسمت، إلى حدٍّ ما، بالعقلانية والواقعية السياسيّة نتيجة حساسية المرحلة وعدم رغبة غالبية اللبنانيين الدخول في حرب إنتحارية. علينا جميعًا عدم الانزلاق الى هذه الحرب وعدم اعطاء الحجة لاسرائيل لتدمير ما تبقى من لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: علينا جميعًا عدم الانزلاق إلى الحرب وعدم اعطاء الحجة لإسرائيل لتدمير ما تبقى من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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