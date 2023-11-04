قائد الجيش بحث مع وفد من الأمم المتحدة التطورات على الحدود الجنوبية

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للأمن والحماية Gilles Michaud على رأس وفد مرافق، بحضور المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان Joanna Wronecka.

هذا، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية والتنسيق الدائم مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.