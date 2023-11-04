رأفت مرّة: ندعو الهيئات الشعبية والاتحادات العمالية والمنظمات الدولية بالعالم لإدانة الإرهاب الإسرائيلي

دعا مسؤول العمل الجماهيري في حركة "حماس" في لبنان رأفت مرّة جميع الهيئات الشعبية والاتحادات العمالية والمنظمات الدولية في العالم، إلى إدانة "الإرهاب الإسرائيلي والضغط لوقف العدوان الصهيوني وإدخال الإغاثة العاجلة الى قطاع غزة".

كلام مرّة جاء خلال زيارة قام بها وفد من العمل الجماهيري للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، حيث كان في استقبالهم رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله وعدد من قيادة الاتحاد.

واعتبر مرّة أنّ "الإجرام الصهيوني يستهدف المدنيين و يكشف فشل وهزيمة الاحتلال".

بدوره، أكّد رئيس الاتحاد الوطني كاسترو عبد الله ان "الاتحاد يقف إلى جانب القضية الفلسطينية وعدالتها وأنه مع حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والحرية".