خارجية تركيا استدعت سفيرها في تل أبيب للتشاور

أعلنت وزارة الخارجية التركية، عن استدعا سفير تركيا في تل أبيب من أجل "التشاور في ظل عدم قبول الجانب الإسرائيلي دعوات وقف إطلاق النار في غزة".

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال، لقد محوناه وألقيناه جانبًا"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول التركية.

لكنه أشار إلى أنّ "تركيا لن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل"، موضحًا أنّ "قطع العلاقات بشكل تامّ غير ممكن، خصوصًا في الدبلوماسية الدولية".

ولفت إلى أنّ "نتانياهو هو المسؤول شخصيًا عن الهجمات على غزّة"، مشيرًا إلى أنّ "الداخل الإسرائيلي يشهد تصريحات معارضة له".