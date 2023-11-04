إصابة 21 شخصًا من النازحين في استهداف إسرائيلي لمدخل قسم الطوارئ بمستشفى القدس في غزّة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة 21 شخصًا من النازحين في "استهداف قوات الاحتلال مدخل قسم الطوارئ بمستشفى القدس"، موضحًا أنّ "استهداف الاحتلال مدخل قسم الطوارئ بمستشفى القدس في غزة تسبب بأضرار كبيرة".

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