الملك الأردني: من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة

دعا الملك الأردني عبدالله الثاني، خلال استقباله عددًا من وزراء الخارجية العرب، إلى "الحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي بشأن غزة".
ولفت إلى "أننا نؤكد رفضنا التام أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة"، مشيرًا إلى أنّ "من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لوقف الحرب على غزة".
وأعرب عن ادانته المجازر التي ترتكب بحق المدنيين في غزة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.
ويأتي ذلك، خلال لقائه وزراء خارجية قطر والسعودية ومصر والإمارات وممثل عن منظمة التحرير الفلسطينية.
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