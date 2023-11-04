سكاي نيوز عربية: وقف إجراءات خروج الأجانب من معبر رفح إلى مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت هيئة المعابر والحدود في غزة، اليوم السبت، وقف إجراءات خروج الأجانب من معبر رفح إلى مصر، لحين تنسيق نقل الجرحى من مستشفيات القطاع باتجاه المعبر.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصدر في الهيئة قوله إنه "لن يخرج أي من حملة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلا بعد تنسيق وخروج الجرحى من مستشفيات غزة باتجاه معبر رفح".

وأضاف المصدر: "بالفعل تم وقف إجراءات من كان تقرر سابقا خروجهم السبت من المعبر".

وأوضح المصدر أن هذا القرار "يهدف إلى الضغط على إسرائيل، بعدما قصفت الجمعة قافلة إسعاف كانت تنقل جرحى من الشمال باتجاه معبر رفح".

يشار إلى أن عدد الأجانب الذين عبروا من قطاع غزة إلى مصر حتى الآن تخطى الألف.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت أن مصر تبذل جهودها لتسهيل إجلاء نحو 7 آلاف أجنبي من غزة، يحملون جنسيات 60 دولة.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم معبر رفح البري في الجانب الفلسطيني وائل أبو عمر، في تصريحات للشبكة، إحصائية عبور الأجانب والجرحى منذ فتح المعبر لهم، وهي كالتالي:

الأربعاء: 50 مصابا و26 مرافقا لهم، و345 أجنبيا.

الخميس: 21 مصابا و21 مرافقا لهم، و342 أجنبيا.

الجمعة: 16 مصابا و15 مرافقا لهم، و355 أجنبيا.