السيسي يؤكد استمرار المساعي المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.

جاء ذلك على هامش لقاءه بالمديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، سيندي ماكين، وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، اليوم السبت.

وخلال اللقاء، استعرض الرئيس السيسي الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر على مدار الساعة لضمان إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات، بما يلبي الاحتياجات الحقيقية لأهالي قطاع غزة.

وأكد الرئيس على استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكدًا كذلك ضرورة إحياء المسار السياسي استنادًا إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

من جانبها، وجهت المديرة التنفيذية الشكر لمصر على الدور القيادي المحوري الذي تقوم به لتقديم الدعم لأهالي قطاع غزة، سواء من خلال الدعم المصري المباشر، أو عن طريق تنسيق المساعدات المقدمة من الأطراف الدولية، بما فيها برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الأممية الأخرى ذات الصلة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، إن اللقاء تناول علاقات التعاون المتميزة والممتدة بين مصر والبرنامج، وتأكيد الحرص المتبادل على تعزيز هذه العلاقات، لاسيما في ضوء اعتماد الخطة القُطرية الجديدة بين مصر والبرنامج للفترة من 2023 إلى 2028.