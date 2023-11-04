عبر الطريق السريع.. إسرائيل تعطي مهلة لأهالي شمال غزة للنزوح إلى الجنوب

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيسمح للفلسطينيين باستخدام طريق سريع رئيسي في قطاع غزة، اليوم السبت، في إطار محاولات حث المدنيين على النزوح إلى الجنوب بعيدا عن المناطق التي يركز فيها حربه على حركة حماس .

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه بمنصة "إكس"،: "سكان غزة، أود إعلامكم أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح لكم بالمرور على طريق صلاح الدين اليوم بين الساعة الواحدة (13:00) والساعة الرابعة (16:00) مساء. من أجل سلامتكم، انتهزوا الوقت القادم للتحرك جنوبا إلى ما بعد وادي غزة، إذا كنتم تهتمّون بأنفسكم وبأحبائكم، فاتجِهوا جنوبا وفقا لتعليماتنا، تأكَّدوا من أن قادة حماس قد صاروا بالفعل يعتنون بحماية أنفسهم".

وبدأت إسرائيل في تنفيذ هجوم عنيف على قطاع غزة، بعد هجوم شنته حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصف مواقع في جنوب غزة مما أدى إلى نشر الخوف بين النازحين من تعرضهم للخطر هناك مثلما كان الحال في منازلهم بالشمال.