شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعلن استدعاء سفيرها في إسرائيل للتشاور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول - أ ف ب

أعلنت تركيا السبت، استدعاء سفيرها في إسرائيل للتشاور على خلفية رفض إسرائيل الموافقة على وقف لإطلاق النار في غزة.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إنها بصدد استدعاء السفير شاكر أوزكان تورونلار، «في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين ورفض إسرائيل وقف إطلاق النار».

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أنه سيقطع اتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خليفة ما ترتكبه القوات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ونقلت وسائل إعلامية تركية عن أردوغان قوله، إن «نتنياهو لم يعد شخصاً يمكننا التحدث معه».

وجاءت تعليقات أردوغان بعد أسبوع من إعلان إسرائيل «إعادة تقييم» العلاقات مع أنقرة، بعد تصريحات أدلى بها الرئيس التركي تضمّنت انتقادات حادة للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد سحبت في وقت سابق كلّ دبلوماسييها من تركيا ودول أخرى في المنطقة كإجراء أمني.

ويعيش سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، في وضع إنساني كارثي، تحت القصف العنيف الذي تنفذه إسرائيل متوعدة «بالقضاء» على حركة حماس، بعد الهجمات التي نفذتها وأوقعت قرابة 1400 قتيل داخل مناطق غلاف غزة، أغلبيتهم قضوا في اليوم الأول للهجمات بحسب إسرائيل.

وتجاوزت حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة 9488 قتيلاً، بينهم 3900 طفل و2509 نساء، بحسب حصيلة جديدة صدرت عن حركة حماس السبت. وأكّد أردوغان، السبت، أن تركيا لن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، موضحاً: «قطع العلاقات بشكل تامّ غير ممكن، خصوصاً في الدبلوماسية الدولية».

ولفت إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، يشرف على الجهود التركية لمحاولة التوسّط لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. قال أردوغان: «إبراهيم كالين يتحدث مع الجانب الإسرائيلي، طبعاً، يتفاوض أيضاً مع فلسطين وحماس».

وحمّل الرئيس التركي نتنياهو المسؤولية الأساسية عن أعمال العنف في غزّة، وقال، إنه «فقد دعم مواطنيه». وتابع أردوغان: «ما يجب عليه فعله هو التراجع خطوة إلى الوراء ووقف ذلك».