شكرا لقرائتكم خبر عن «في أوقات محددة».. إسرائيل تسمح للفلسطينيين باستخدام طريق سريع إلى جنوب غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

كشف الجيش الإسرائيلي أنه سيسمح للفلسطينيين باستخدام طريق سريع رئيسي في قطاع غزة السبت، في إطار محاولات حث المدنيين على النزوح إلى الجنوب بعيداً عن المناطق التي يركز فيها حربه على حماس.

وفي منشور باللغة العربية على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، قال الجيش الإسرائيلي إنه «سيسمح بالمرور على طريق صلاح الدين السبت بين الساعة الواحدة والساعة الرابعة مساء. من أجل سلامتكم، انتهزوا الوقت القادم للتحرك جنوباً إلى ما بعد وادي غزة، إذا كنتم تهتمون بأنفسكم وبأحبائكم، فاتجهوا جنوباً».

وشنت إسرائيل هجوماً شرساً على قطاع غزة، في 7 أكتوبر، عقب عملية طوفان الأقصي التي قامت بها حركة حماس وقتلت خلالها 1400 شخص واحتجزت أكثر من 240 رهينة، بينما تجاوز عدد القتلى المدنيين في غزة 9 آلاف شخص حتى الآن، مع تدهور الظروف الإنسانية في القطاع.

وواصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف مواقع في جنوب غزة ما أدى إلى نشر الخوف بين النازحين من تعرضهم للخطر هناك مثلما كان الحال في منازلهم بالشمال.

وفي تصريحات سابقة للجيش الإسرائيلي قال: «أينما يلوح هدف لحماس سيضربه الجيش الإسرائيلي من أجل إحباط القدرات الإرهابية للحركة، مع اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير المتورطين»، في إشارة إلى أي مكان داخل غزة دون التقيد بالشمال أو الجنوب.