شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 شخصاً في قصف لمدرسة تابعة للأونروا بغزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قطاع غزة - (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، أن «15 شخصاً على الأقل قتلوا، عندما قصفت إسرائيل مدرسة تابعة للأمم المتحدة، لجأ إليها آلاف النازحين الفلسطينيين».

وذكرت الوزارة في بيان، أن 15 شخصاً قتلوا وأصيب ما يزيد على 70 شخصاً بجروح، جراء استهداف مدرسة الفاخورة، التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

وجاء في بيان سابق لحماس، أن «غارة إسرائيلية نفذها الجيش الإسرائيلي هي التي أصابت المدرسة». ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من تأكيد الحصيلة بشكل مستقل.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة السبت: «إن إحدى مدارسها في مخيم جباليا للاجئين تأثرت بغارات صباح السبت 4 تشرين الثاني/نوفمبر».

وقالت جولييت توما الناطقة باسم الأنوروا: «يتم استخدام المدرسة كملجأ للأونروا للعائلات النازحة. وحتى 12 تشرين الأول/أكتوبر، كانت المدرسة تؤوي 16000 من النازحين الداخليين».

وأضافت: «وردت أنباء أن من بين القتلى أطفالاً، وأصيب العشرات. ولا تستطيع الأونروا التحقق من العدد الدقيق للضحايا».

وأوضحت توما: «أصابت غارة واحدة على الأقل ساحة المدرسة، حيث توجد خيام للعائلات النازحة. وضربت ضربة أخرى داخل المدرسة، حيث كانت النساء يخبزن الخبز».

وقالت الأونروا الخميس، إن أربع مدارس تابعة لها في قطاع غزة تؤوي نازحين، بسبب الحرب تضررت جراء عمليات قصف خلفت 23 قتيلاً.

ومن جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة أن قوات الجيش الإسرائيلي تستهدف بوابة مستشفى النصر للأطفال، ما أدى إلى مقتل شخصين والعديد من الجرحى.

وقال مدير المستشفى: «تصلنا رسائل تطالبنا بإخلاء المستشفى في كل لحظة»، مطالباً «بحماية دولية».

وحض الجيش الإسرائيلي عبر رسائل نصية سكان غزة على التوجه من شمال القطاع نحو الجنوب. وقال في رسائله: «إلى سكان غزة. جيش الدفاع الإسرائيلي يخبركم، ابتداءً من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر سوف يُفتح محور صلاح الدين من أجلكم للتحرك جنوباً من وادي غزة».