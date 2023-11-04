شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان..إحباط هجوم إرهابي على قاعدة جوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت قوات الأمن الباكستانية هجوماً إرهابياً استهدف قاعدة تدريب للقوات الجوية في منطقة "ميانوالي" وسط البلاد .

وأوضح بيان صادر عن الجيش الباكستاني، أن مجموعة من الإرهابيين شنت الهجوم على القاعدة، حيث تمكنت قوات الرد السريع العسكرية من القضاء على ثلاثة من المجموعة قبل دخولهم القاعدة، فيما حاصرت ثلاثة آخرين في مدخل القاعدة .

وبين أنه خلال عملية التمشيط في المنطقة تمكنت القوات من القضاء على ثلاثة آخرين، لتصل حصيلة القتلى في صفوف الإرهابيين إلى تسعة قتلى. انتهى

هجمات إرهابية

تعاني باكستان من الهجمات الإرهابية، وكان آخرها مقتل 14 جنديًا في هجوم مسلح استهدف مساء أمس الجمعة، سيارتين عسكريتين كانتا تقلهم في منطقة جوادر بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأشار الجيش الباكستاني أن سيارتين لقوات الأمن تعرضتا لكمين من قبل مسلحين في جوادر، مما أدى إلى تدمير السيارتين ومقتل أربعة عشر جندياً كانوا على متنهما.

وفي وقت سابق لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 21 آخرون، جراء انفجار استهدف سيارة للشرطة اليوم، في مدينة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان.