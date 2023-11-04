شكرا لقرائتكم خبر عن 5.4 مليون دولار لمساعدة المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ستة أشخاص حتفهم واثنين في عداد المفقودين، بعد أن فاضت أنهار في أعقاب هطول أمطار غزيرة في منطقة توسكانا بوسط إيطاليا.

وغمرت المياه بلدات قريبة جراء الإعصار سيران، لكن أعلى مستوى للفيضان مر في منتصف الصباح دون حدوث أي وقائع كبيرة.

فيضانات إيطاليا

وذكرت مونيا موني المستشارة الإقليمية بالحماية المدنية، إن الموقف حرج للغاية، مشيرة على وجه الخصوص إلى كامبي بيزينتسيو، وهي بلدة تبعد نحو 15 كيلومترا إلى الشمال الغربي من فلورنسا.

وأشارت إلى وجود وحل ودمار، فيما أُجبر نحو 190 شخصا على إخلاء منازلهم، بما في ذلك 150 في كامبي بيزينتسيو.

وتضررت الوحدات السكنية الموجودة في الطابق الأرضي وغمرت المياه السيارات، حتى منتصفها ويجوب رجال الإنقاذ الشوارع المغمورة بالمياه بزوارق مطاطية.

وأعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ، وخصصت خمسة ملايين يورو (5.4 مليون دولار) بشكل مبدئي لمساعدة المناطق الأكثر تضررا.

إغلاق بعض المدارس

ونقلت محطة سكاي تي.جي24 عن حاكم المنطقة قوله، إن شخصا آخر فقد في منطقة فينيتو بشمال شرق البلاد.

وظلت تحذيرات الأرصاد الجوية سارية في عدد من المناطق الإيطالية، مع إغلاق بعض المدارس بعد أسبوع من تعرض البلاد لرياح قوية وأمطار غزيرة.

وكانت العاصفة سيران مدفوعة بتيار قوي اجتاح من ناحية المحيط الأطلسي، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية تسببا في فيضانات شديدة في شمال أيرلندا وأجزاء من بريطانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا.