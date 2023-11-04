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“الأونروا” : مقتل 72 من كوادرنا في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن 72 من كوادرها قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 29 على التوالي.

 

وأكدت الأونروا أن هذا العدد هو أكبر عدد يسجل في عُمال الأمم المتحدة في وقت قصير من النزاع، لافتة أن 50 مؤسسة تابعة لها تعرضت للضرر بفعل القصف الإسرائيلي، منها مدارس ومراكز لجوء لجأ إليها مئات النازحين والمنكوبين بفعل القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.

 

وبينت أن الوضع الإنساني والصحي في مراكز الإيواء التابعة لها صعب للغاية في ظل شح الغذاء والمياه والرعاية الصحية للنازحين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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