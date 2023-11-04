ملك الأردن يلتقي وزراء الخارجية المشاركين في اجتماع غزة الوزاري

وأكد العاهل الأردني ضرورة مواصلة التنسيق العربي للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي حول التطورات الخطيرة في غزة، مشدداً على أنه من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل مستمر وحماية المدنيين.
وأعاد العاهل الأردني التأكيد على أن الحل العسكري أو الأمني لن ينجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل إن السبيل الوحيد هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، معرباً عن رفض الأردن التام لأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة،
فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.
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