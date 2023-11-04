اجتماع عمان بحث وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، في الاجتماع العربي الأمريكي المنعقد في عمّان.

وبحث الاجتماع، الموقف العربي الداعي لوقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، إضافةً إلى العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.