وزير الخارجية الأمريكي يطير إلى تركيا بعد إسرائيل والأردن

ياسر رشاد - القاهرة - يزور وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، تركيا يومي الأحد والإثنين في إطار جولة في الشرق الأوسط وسط النزاع المُتصاعد بين إسرائيل وحركة "حماس"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت.

ويزور بلينكن الأردن اليوم لإجراء محادثات مع شركاء الولايات المتحدة العرب بعد زيارته لإسرائيل أمس الجمعة وهو يعقد حاليا اجتماعا مغلقا مع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

ويُناقش الوزير الأمريكي "الآليات العاجلة الرامية إلى الحد من العنف وتهدئة الخطاب وتقليل التوترات الإقليمية"، في ظل مخاوف المجتمع الدولي من تصعيد الصراع، حسب بيان الخارجية الأمريكية.

وقتل في الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر أكثر من 1400 شخص، حسب السلطات الإسرائيلية، فيما احتجزت "حماس" أكثر من 240 رهينة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة "حماس" اليوم السبت ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 9488 شخصا بينهم 3900 طفل.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، إنه قطع جميع الاتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ولم تُؤكد الخارجية الأمريكية في بيانها الصحفي وجود لقاء بين بلينكن والرئيس التركي حتى لو بدا هذا الأمر محتملا، بحسب الخليج 365 المرافق له.

وفي أنقرة، سيناقش رئيس الدبلوماسية الأمريكية أيضا مسألة أوكرانيا والانتهاء من انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي عرقلته تركيا منذ فترة طويلة، وفقا للمصدر نفسه.

وكان الرئيس التركي قد قدم مؤخرا إلى البرلمان التركي بروتوكول انضمام السويد إلى "الناتو"، بعد سبعة عشر شهرا من الجمود، لكن العملية لم تكتمل بعد.

عاهل الأردن يدعو لمُواصلة دعم المنظمات الدولية العاملة في غزة

من ناحية أخرى، دعا العاهل الأردني "عبدالله الثاني"، خلال لقائه عددا من وزراء الخارجية العرب إلى "مواصلة التنسيق العربي للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي حول التطورات الخطيرة في غزة"، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت.