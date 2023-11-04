جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدرسة لإيواء النازحين في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف قصف لـ "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مدرسة لايواء النازحين في منطقة السكنة بمخيم جباليا بغزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، سقوط إصابات في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة لايواء النازحين في منطقة السكنة بمخيم جباليا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9488 بينهم 3900 طفل و2509 نساء.

وأفادت الصحة الفلسطينية في بيان لها، بأنها تلقت 2200 بلاغ عن مفقودين منهم 1250 طفلًا ما زالوا تحت الأنقاض.

وأشارت الوزارة الفلسطينية، إلى أن الاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات.

كما وجهت الصحة الفلسطينية، نداءًا عاجلًا للمجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمراجعة مواقفه إزاء المجازر بحق شعبنا واستهداف المستشفيات.

وزير الخارجية الأردني يُطالب بوقف الكارثة الإنسانية في غزة

أكد وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية المُستعرة على قطاع ‎غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت.

وأضاف وزير الخارجية الأردني خلال لقائه بنطيره الأمريكي أنتوني بلينكن في عمان، على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وشدد الصفدي، على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الفورية والعاجلة للقطاع، وضمان حماية المدنيين.

والتقى الصفدي وبلينكن، قبيل انعقاد الاجتماع المشترك مع وزراء الخارجية العرب وممثل منظمة التحرير الفلسطينية، في العاصمة الأردنية عمان.

ويأتي الاجتماع في سياق الجهود الهادفة للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تسببه من كارثة إنسانية، وبمشاركة وزير الخارجية سامح شكري.