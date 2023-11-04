واشنطن ترسل جنرالا وضباطا لإسرائيل للمشورة بشان الهجوم البري على غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال موقع أكسيوس الأمريكي مساء اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 ، إن واشنطن أرسلت جنرالا وضباطا الى إسرائيل للمشورة بشان الهجوم البري على غزة .

من جهته ذكر البيت الأبيض أن واشنطن أرسلت عددا قليلا من المستشارين العسكريين إلى إسرائيل لتقديم المشورة للإسرائيليين.

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وذكر البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن، "لا يريد توسيع دائرة الصراع في الشرق الأوسط". وأضاف أن الولايات المتحدة سوف تتصرف بشكل مناسب لتأمين مصالح الأمن القومي الأميركي في المنطقة

المصدر : وكالات