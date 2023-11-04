شكري: لوقف فوري لإطلاق النار في غزة من دون شروط ونرفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية

شدّد وزير الخارجيّة المصريّة سامح شكري، على أنّ "أحداث القتل المؤسفة الّتي تشهدها غزة، لا يمكن تبريرها، كما لا نقبل تبرير سياسة العقاب الجماعي في القطاع".

وأكّد، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الأردني والأميركي في عمّان، "ضرورة التّوافق على وقف فوري وشامل لإطلاق النّار في غزة من دون شروط"، مطالبًا بـ"العمل على إعادة إحياء عمليّة السّلام بين الإسرائيليّين والفلسطينيّين في أسرع وقت ممكن". وأعلن "أنّنا نرفض أيّ محاولة لتصفية القضية الفلسطينية"، مركّزًا على أنّ "التّهجير القسري للفلسطينيّين لا يمكن أن يكون دفاعًا عن النّفس".