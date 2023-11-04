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"بلومبرغ" عن مسؤول بخارجية أميركا: موقف إسرائيل تغير من رفض دخول المساعدات لغزة إلى زيادتها

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كشفت وكالة "​بلومبرغ​"، نقلًا عن مسؤول في ​وزارة الخارجية الأميركية​، أنّ "موقف ​الحكومة الإسرائيلية​ تغيّر من رفض دخول المساعدات ل​قطاع غزة​، إلى زيادتها".

وأشارت نقلًا عن المسؤول، إلى أنّ "العامل المقيّد لزيادة المساعدات لغزة، هي قدرة الجهات المعنيّة على إيصالها"، موضحًا أنّه "يمكن إدخال 500 إلى 600 شاحنة يوميًّا، إذا تمّ التّوصّل إلى وقف إطلاق نار إنساني".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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