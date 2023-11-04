كشفت وكالة "بلومبرغ"، نقلًا عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، أنّ "موقف الحكومة الإسرائيلية تغيّر من رفض دخول المساعدات لقطاع غزة، إلى زيادتها".
وأشارت نقلًا عن المسؤول، إلى أنّ "العامل المقيّد لزيادة المساعدات لغزة، هي قدرة الجهات المعنيّة على إيصالها"، موضحًا أنّه "يمكن إدخال 500 إلى 600 شاحنة يوميًّا، إذا تمّ التّوصّل إلى وقف إطلاق نار إنساني".
كانت هذه تفاصيل خبر "بلومبرغ" عن مسؤول بخارجية أميركا: موقف إسرائيل تغير من رفض دخول المساعدات لغزة إلى زيادتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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