"بلومبرغ" عن مسؤول بخارجية أميركا: موقف إسرائيل تغير من رفض دخول المساعدات لغزة إلى زيادتها

كشفت وكالة "​بلومبرغ​"، نقلًا عن مسؤول في ​وزارة الخارجية الأميركية​، أنّ "موقف ​الحكومة الإسرائيلية​ تغيّر من رفض دخول المساعدات ل​قطاع غزة​، إلى زيادتها".

وأشارت نقلًا عن المسؤول، إلى أنّ "العامل المقيّد لزيادة المساعدات لغزة، هي قدرة الجهات المعنيّة على إيصالها"، موضحًا أنّه "يمكن إدخال 500 إلى 600 شاحنة يوميًّا، إذا تمّ التّوصّل إلى وقف إطلاق نار إنساني".