الصفدي: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وهذه الحرب لن تجلب الأمن لإسرائيل

أوضح وزير الخارجيّة الأردنيّة أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرَي خارجية مصر والولايات المتحدة الأميركية، على هامش اجتماع عمّان الوزاري، أنّ "نقاشنا كان شاملًا وشفّافًا، وعَكس مواقف متباينة، لكنّه أكّد الحرص على وقف الحرب في غزة".

ولفت إلى أنّ "المواقف أكّدت ضرورة إيصال المساعدات الكافية فورًا إلى قطاع غزة، ووقف تهجير الفلسطينيين"، مطالبًا بـ"وقف فوري لإطلاق النّار، وإنهاء هذه الحرب ونرفض توصيفها دفاعًا عن النّفس"، مؤكّدًا أنّ "هذه الحرب لن تجلب لإسرائيل أمنًا، ولن تحقّق في المنطقة استقرارًا".

وشدّد الصفدي على أنّ "القتل وجرائم الحرب يجب أن تتوقّف، وتحصين إسرائيل من القانون الدولي يجب أن ينتهي. علينا إيقاف هذا الجنون ووضع حدّ لإزهاق أرواح الملايّين"، معلنًا "أنّنا قلقون من الأوضاع في الضفة الغربية، حيث يُسمح للمستوطنين بقتل الفلسطينيّين الأبرياء".