بلينكن: وقف إطلاق النار الآن سيسمح لحماس بتكرار ما فعلته ونعمل للتوصل إلى هدنات إنسانية في غزة

أشار وزير الخارجيّة الأميركيّة أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرَيه الأردني والمصري في عمان، إلى أنّ "الأردن ومصر شريكان يسعيان معنا من أجل سلام في المنطقة، واجتمعنا اليوم من أجل العمل على تحقيق السّلام المستدام في المنطقة".

وأكّد "أنّنا ملتزمون باستخدام نفوذنا لمنع أيّ جهة من توسيع دائرة الحرب"، موضحًا أنّ "جهودنا المشتركة مهمّة في زيادة تدفّق المساعدات الإنسانيّة إلى غزة". وذكر "أنّنا تحدّثنا اليوم عن طرق تسهيل وتسريع إيصال المساعدات إلى غزة، وعن الحاجة لحماية المدنيّين الفلسطينيّين".

ولفت بلينكن إلى "أنّنا ناقشنا الجهود من أجل استرجاع المحتجزين وحماية المدنيّين الفلسطينيّين، وعلى إسرائيل أن تتّخذ أيّ إجراءات ممكنة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيّين"، مشدّدًا على "وجوب أن تسهم الجهود في حماية المدنيّين في غزة وإجلاء الأجانب من القطاع، كما يجب محاسبة المعتدين والعمل من أجل بناء سلام دائم".

واعتبر أنّ "وقف إطلاق النّار الآن، سيتيح لحركة "حماس" إعادة التّموضع وتكرار ما فعلته في 7 تشرين الأوّل"، معلنًا أنّ "لإسرائيل الحقّ في الدّفاع عن النّفس، ولكن عليها اتخاذ كلّ إجراء ممكن لحماية المدنيّين". وأفاد بـ"أنّنا نعمل من أجل التوصل إلى هدنات إنسانيّة لحماية المدنيين وإيصال المساعدات إلى غزة".