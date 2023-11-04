أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بـ"أنّنا استهدفنا تجمّعًا لعدد من الدبّابات الإسرائيليّة في جنوب شرق حي الزيتون، برشقة صاروخيّة مركّزة. كما استهدفنا تجمّعًا الآليّات في محيط مسجد عنان بشمال غرب ​غزة​، بعشرات قذائف الهاون الثّقيلة".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": استهدفنا دبابات إسرائيلية جنوب شرقي حي الزيتون وتجمعا للآليات بشمال غرب غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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