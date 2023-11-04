أفادت هيئة "أوجيرو"، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، بـ"تعرُّض كابل رئيسي يغذّي الموزّع 44 (​صبرا​ - سوق اللحوم) للقطع في منطقة ​بئر حسن​، جرّاء حفريّات تابعة للبلديّة، ممّا أدّى إلى انقطاع خدمات الصّوت و​الإنترنت​"، موضحةً أنّ "فرقنا الفنيّة تعمل جاهدةً على معالجة هذا العطل الخارج عن إرادتنا".

كانت هذه تفاصيل خبر "أوجيرو": تعرُض كابل رئيسي يغذي صبرا للقطع جراء حفريات ما أدى لانقطاع الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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