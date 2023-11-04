الاحتلال يرتكب 10 مجازر فـي بضع ساعات .. وشهداء العدوان 9227

سلطنة عمان تستنكر المجازر بحق الشعب الفلسطيني والهدنة العاجلة أولوية قصوى

مسقط ـ القدس المحتلة ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

أعربت سلطنة عُمان عن بالغ استنكارها وإدانتها الشديدة لاستمرار المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقِّ الشعب الفلسطيني واستهداف المدنيين ومرافق القطاع الصحي ومنها: المجزرة المروِّعة والوحشية التي استهدفت مدرسة أسامة بن زيد التابعة لوكالة الأونروا الأممية بشمال قطاع غزَّة والتي لجأت إليها مئات الأُسر الفلسطينية بحثًا عن الأمان من القصف المدمِّر لقوَّات الاحتلال، وكذلك قصفُه لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا الأممية في جباليا ولمدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزَّة ولخزان ماء عمومي يُغذِّي عدَّة أحياء شرق رفح جنوب القطاع. وأكَّدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية على الحاجة إلى صحوة حقيقية للمجتمع الدولي انطلاقًا من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوضع حدٍّ لهذا الاستهتار والتعسف الواضح لإسرائيل وخرقها للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية والطلب من المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحقِّ الشعب الفلسطيني في غزَّة وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ارتكبت. وشدَّدت على أنَّ الوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة هي ضرورة ملحة يتعيّن على المجتمع الدولي عدم التهاون فيها، وذلك بموقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء العُزَّل وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية لهم. وأكدت على قرارات الشرعية الدولية والمواقف العُمانية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والداعية إلى انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين وعلى أساس القانون الدولي. كما أكَّد معالي السيِّد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان على الأولوية القصوى في تحقيق هدنة عاجلة للحرب في غزَّة، لتمكين وصول الاحتياجات الإنسانية الإغاثية للسكَّان بصورةٍ أكبر وأسرع، ووقف سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

كما أكَّدا خلال اتصال هاتفي على تغليب لغة الحوار في إيجاد حلٍّ نهائيٍّ ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حلِّ الدولتين والقانون الدولي، وهو ما سيفضي إلى كسر حلقة العنف والتطرف.

هذا، وفي شأن علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، أعرب معالي السَّيد وزير الخارجية ونظيرته اليابانية عن دعمهما لمزيد من علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية والسياحية وتشجيع سُبل توسيع التبادل والتعاون في شتَّى المجالات.

ميدانيًّا واصل الاحتلال عدوانه المكثَّف على الفلسطينيين في قطاع غزَّة مستهدفًا مناطق عدَّة فيه، حيث قالت وزارة الصحة بغزَّة إنَّ الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 10 مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شهيدًا، ممَّا أدَّى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 9488 شهيدًا. وذكرت الوزارة أنَّ 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أنَّها تلقَّت 2200 بلاغ عن مفقودين منهم 1250 طفلًا ما زالوا تحت الأنقاض.

وفي آخر التطوُّرات قصفت مُسيَّرة إسرائيلية منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بصاروخ في مخيَّم الشاطئ بغزَّة.

ومن ضمن مجازر الاحتلال ما ارتكبه ضد 3 مستشفيات، أبرزها مُجمَّع الشفاء، حيث قُصف موكب لسيارات الإسعاف، كما وقعت مجزرة في مدرسة تؤوي نازحين بمنطقة الصفطاوي، فضلًا عن استهداف عائلات في أثناء نزوحها من شمال القطاع إلى جنوبه عبر شارع الرشيد (شارع البحر).