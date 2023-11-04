افتتاح مؤتمر اللغة الروسية بمشاركة مصر و 76 دولة في عيد الوحدة الشعبية

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح أمس، في العاصمة الروسية موسكو المؤتمر الـ 15 للغة الروسية، في إطار احتفالات موسكو بعيد الوحدة الشعبية.









فى بداية المؤتمر، قرأ رئيس مؤسسة روسكي مير، فلاديمير تولستوي، كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إن روسيا منفتحة دائمالتوطيد صداقة الشراكة في كل المجالات مع كل الشركاء.









وخاطب "بوتين"، المشاركين في المؤتمر بقوله: "تنتظركم مشاكل عريضة لمناقشتها مرتبطة بانتشار اللغة الروسية والأدب الروسي ودعمالتواصل بين المتحدثين باللغة الروسية، وتطوير العلاقات الانسانية والمهنية بين كل المهتمين بالثقافة الروسية".









كما أرسل لبطريرك كيريل، بطريرك موسكو، وعموم روسيا كلمة تحية للمشاركين في المؤتمر الذى وصفه بأنه ساحة مهمة لمناقشة كل مايتعلق بالثقافة الروسية ومحبيها.









وتحدث وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، للمشاركين بكلمة شكر لدورهم ودعمهم للغة بوشكين فى خارج حدود روسيا.









و قرأ قنسطنطين كوسوتشوف كلمة فالنتينا ماتفيينكو، رئيس الجمعية الفيدرالية الروسية تحية للمشاركين بالمؤتمر لاهتمامهم بالثقافة والأدبالروسي، وتحمل عناء السفر، ولكن رغم ذلك حضر ممثلو 77 دولة للمشاركة في المؤتمر.









وأشاد مفتى روسيا، الشيخ رافيل جارينودين، بتنظيم المؤتمر في هذا التوقيت، مؤكدًا إن الأدب الروسي دائما يحمل في طياته معانيالسلام والمحبة بين الناس.









وأشار يفجيني بريماكوف، رئيس الوكالة الفيدرالية للتعاون الإنساني الدولي، إلى أن عالم اللغة والثقافة الروسية غير محدود، ووجه شكرلكل من يساهم في دعمهم وتطويره.









وفي كلمته، ذكر فلاديمير تولستوي، أن العالم مع روسيا وهو ما تؤكده الأرقام رغم كل الصعوبات، حيث وصل إلى موسكو ممثلو 77 دولةلمشاركتها فى الاحتفال بعيد الوحدة الشعبية، وأيضا للمشاركة في الدورة الـ 15 لمؤتمر اللغة الروسية تحت عنوان "رسالة اللغة الروسية فيعالم متعدد الاقطاب".









وأضاف "تولستوي"، أن المشاركين ينتظرهم برنامجا حافلا في اليوم التالي في التعرف على أهم المعالم الأثرية والتاريخية في العاصمةموسكو.









وشهد المؤتمر بعد حفلة الافتتاح أكثر من مائدة مستديرة لمناقشة العديد من القضايا فكان هناك مائدة بعنوان اللغة الروسية الإمكانياتوالآفاق، وكان هناك أيضا مائدة مستديرة بعنوان " دور الثقافة الروسية في التواصل بين روسيا وشعوب العالم "، ندوة بعنوان "تطور الحركةالدولية لمحبى روسيا".









وقام المؤتمر، بتكريم عدد من العاملين في مجال تدريس اللغة الروسية من عدة دول من المشاركين فى المؤتمر.









يذكر أن المؤتمر افتتح بأغنية للأطفال تحمل معانى السلام والمحبة، قدمها 5 أطفال من بينهم طفلة مصرية.









وكان الخليج 365 المصري المشارك، تكون من شريف جاد، رئيس الجمعية المصرية، لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، و د. محمد نصرالجبالي، عميد كلية الالسن بجامعة الأقصر ، و د. وائل فهيم، الأستاذ المساعد بكلية الألسن، جامعة عين شمس.