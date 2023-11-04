الصحة الفلسطينية: الاحتلال يستهدف حاليا كل المستشفيات والمدارس في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن جيش الاحتلال يستهدف حاليا كل المستشفيات والمدارس في قطاع غزة.

وأضافت خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أنّ الاستهداف الإسرائيلي للمستشفيات ينم عن إجرام كبير في ظل النقص الشديد في الأدوية والوقود.

وأشارت إلى تقليص الخدمات في عدد المستشفيات، مشددة على أن الجرائم الإسرائيلية تمثل مخالفة للقانون الدولي الإنساني.

ولفتت إلى أنّ هناك حاجة لقرار سياسي عالمي يعبر عن ضمير حي، يطالع ما يحدث في قطاع غزة، مؤكدا أن ما تبقى للقطاع الصحي في غزة هو أمر قليل لكن هناك عزيمة كبيرة لدى الطواقم الطبية التي ترفض مغادرة المستشفيات.

وذكرت أن الطواقم الطبية لن تترك أي مريض خلفها في المستشفيات، كما أن هذا الرفض مرتبط بعدم الرغبة من ترك مناطق شمال غزة كما يُخطط الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن قرار الأطقم الطبية وطني وذاتي ومسئول ويعبر عن مهنية كبيرة.

ولليوم الـ29 على التوالي، يشن جيش الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، حيث يُطلق سلسلة غارات عنيفة وقصفا متواصلا على معظم أنحاء قطاع غزة، استشهد على إثرها 9488 فلسطينيا، بينهم 3900 طفل.

وفي الساعات الماضية، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي من غارات على أهداف مدنية وبنى تحتية بشكل متواصل وتحديدا ضد المدارس والمستفشيات، مثل قصف استهدف مدرسة تأوي نازحين شمالي مدينة غزة، وسيارتي إسعاف ومحيط 3 مستشفيات، أوقع شهداء وجرحى، فضلا عن خزان مياه عمومي شرقي رفح.