طيران الإمارات تمدد تعليق رحلاتها الى إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، تمديد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأوضحت شرطة طيران الإمارات في بيان لها : "نحن نراقب الوضع في إسرائيل عن كثب، ونتواصل بشكل وثيق مع السلطات المعنية.. سلامة عملائنا وطاقمنا والمساهمين هي أولويتنا الأولى".

وعلقت غالبية شركات الطيران العالمية، رحلاتها إلى إسرائيل مع استمرار حربها على قطاع غزة، وتوترات قائمة في الشمال على الحدود مع لبنان.

ولليوم الـ 18 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، واستشهد أكثر من 5087 فلسطينيا، بينهم 2055 طفلا و1119 سيدة وأصابت 15273 شخصا، كما يوجد أكثر من 1500 مفقود تحت الأنقاض.

المصدر : وكالات