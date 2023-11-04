البيت الأبيض: لا ندعم وقف إطلاق النار في غزة الآن

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال البيت الأبيض مساء اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 ، إنه لا يدعم وقف إطلاق النار في غزة الآن لأن ذلك من شأنه أن يدعم موقف حماس .

وأضاف البيت الأبيض:" ليس هناك الكثير من التقدم بخصوص إدخال المساعدات الإنسانية لغزة وتوفير ممر آمن ، مبينا أن واشنطن ستواصل العمل مع الشركاء في المنطقة لإدخال الوقود إلى غزة.

وتابع:" لم نتخذ موقفا بشأن شرعية إعادة احتلال غزة".

وأكد البيت الأبيض أنه لا أدلة تشير إلى استعداد أي دولة أو طرف آخر لتصعيد الصراع في المنطقة حاليا، مشيرا الي أن إيران تتابع الأحداث وتشجع بعض الهجمات لكن ليس لدينا معلومات استخبارية تشير إلى دعم إيران في الهجوم على إسرائيل.

المصدر : وكالات