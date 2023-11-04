ذكرى ميلاد البابا توضراوس واختياره بطريركا للكرازة المرقسية.. تفاصيل القرعة الهيكلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تحل الذكرى الـ11 لتجليس الأنبا تواضروس أسقف عام البحيرة، بطريركًا على الكرازة المرقسية باسم البابا تواضروس الثاني، البطريرك الـ 118 في تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك ذكرى ميلاده اليوم 4 نوفمبر 2023، إذ كانت القرعة الهيكلية في ٤ نوفمبر ٢٠١٢.

والقرعة أجريت بين الثلاثة الأعلى في الأصوات في الانتخابات البابوية: الأنبا تواضروس أسقف عام البحيرة والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والراهب القمص رافائيل آفا مينا في قارورة زجاجية.

واختير طفل من الموجودين، ليسحب واحدة منها بصورة عشوائية تحمل اسم البطريرك، وكان ذلك عقب الانتهاء من طقس القرعة الهيكلية.

وترأس الأنبا باخوميوس، القائمقام البطريرك، قداس تجليس البابا تواضروس، بمشاركة بعض ممثلي الكنائس الأرثوذكسية العالمية، بالإضافة إلى أحبار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وممثلين عن الكنائس الإثيوبية والإريترية واليونانية، وتناوب الأساقفة لتلاوة أجزاء من مراسم الطقس على البابا تواضروس باللغات الإنجليزية والقبطية واللاتينية والفرنسية والأمهرية.

وأصعد الأنبا باخوميوس خلال طقس التجليس، البابا تواضروس على درجات الكرسي الرسولي وقال: نُجلس الأنبا تواضروس رئيس أساقفة على الكرسي الطاهر كرسي مارمرقس الإنجيلي.. نُجلس الأنبا تواضروس رئيس الرعاة المدعو من قبل الله بطريركًا على الكرسي كرسي القديس مارمرقس الإنجيلي.. أجلسنا الأنبا تواضروس بابا وبطريركًا على الكرسي الرسولي كرسي القديس مارمرقس الإنجيلي".

وقال البابا تواضروس الثاني في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأنبا باخوميوس: هذه المسئولية أتحملها بصلواتكم ومساعدتكم لكي يستخدمني الله في خدمة كل أحد، ونطلب الخير من أبينا مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث، الذي أكمل خدمته، وسوف نكمل مسيرته الروحية كما هو مسيرة البابا كيرلس السادس".

وتابع: أمام عمل كبير للمسيحيين في مصر والخارج، بالتعاون مع كافة الكنائس المسيحية، وكافة الأديان، نضع أيدينا في محبة حقيقية راجين كل الخير لكل أحد في عالم مشتاق للسلام الذي نشترك فيه مع إخوتنا المسلمين بعيدًا عن الإرهاب والجريمة.